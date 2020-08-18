نمطية العقل العربي

‬• يعتبر العقل العربي نمطيًا، ويتخذ صفة الهيكلة الممنهجة من خلال أفكار فصلت وصنعت له، وإن اتصف بطول الأمد، وتكبيله بهذه النمطية، حتى لا يفكر، إنما ينفذ مافصل وصنع له، ولا يعطى أي مساحة للتفكير أو حتى هامشية، ولا صغيرة.

‬• أصبح العقل العربي بسبب ذلك، لا يقبل، ولا يميل إلى التغيير، هو لا يتسامح مع من ينتهج اسلوب التغيير، ويقاومه بشدة، حتى لو انتهج عنف المقاومة، ببساطة العقل العربي لا يتجدد، الجمود عنوان له.

‬• دقق في مناقشات من يمكن القول عنهم أنهم من ذوي المؤهلات العلمية العالية، تكتشف أن لديهم أفكار مصنوعة، ربما لا تتفق وواقعهم، ومع ذلك يسوقون لها، ولا يحاولون ابتكار أفكار متجددة، ولا مواكبة العالم.

‬• اتخذ العقل العربي زاوية الجمود، فهو يعيش في سبات، وبيات ويقتات على الماضي، فهو مكبل، ويحن للعادات، والتقاليد، التي ورثها من السابقين، ويعتبرها تنفع لزمنه ومابعده، كما صلحت وناسبت من سبقه، حتى لو كانت نسبة الخطأ فيها أكبر من الصواب.

‬• أعتقد أن وعي العقل العربي على مر زمن طويل، يسكن في غرفة انعاش الطوارىء في زمننا الحاضر، ولهذا هو يلجأ إلى تقديس موروثه القديم، زمن الفتوحات، ويفتخر فيها، وهي تستحق أن يفتخر فيها، لأنها جعلتهم أسيادًا للعالم، لكنه لا يتحدث عن الاكتشافات العلمية، لأنها لم تكن موجودة، فشهرة العرب قديمًا هي الحفظ، والبلاغة فحسب.

‬• هذا سهل للمستعمرين استعمار بلدانهم، بعد أن كانوا أسيادًا، يستخدمون الغرب، وأصبحوا الآن، ومنذ زمن الإستعمار عبيدًا للغرب ومازالوا يعيشون هذا الدور، وسهل على المستعمر قيادتهم، حتى بعد انتهاء الإستعمار الجغرافي، الذي تحول إلى إستعمار صناعي، ومعرفي، وأصبحت دولًا مستهلكة لبضاعة الغرب، والشرق.

‬• ماذا بقي؟

بقي القول:

أن الإرادة ليست مرهونة بالمساحة الجغرافية، ولا بالثروات الطبيعية، ودليل ذلك، فرنسا، وبريطانيا في زمن مضى، هيمنت بنوجبه تلك الدولتين على العالم حتى قيل عن بريطانيا الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، هي لم تتسيد العالم بقوتها، إنما بضعف المقابل لها، وطوعته، واستخدمته لتحقيق أهدافها، وولت من يحقق لها تلك الاهداف واليًا على تلك البلدان، وما على العقل العربي إلا النهوض من غرفة طوارىء الانعاش ولا يتحقق ذلك إلا بخلع وتمزيق ثوب التبعية للغرب، فلا يحتاج للوم الكثير، بقدر ماهو بحاحة إلى تجاوز ذلك للتحرك للأمام.

‬• ترنيمتي:

ناقص العقل وش ترتجي منه حكمة

وفاقد المرجلة الجار ماينتظر منه خير

الردي زاده الله ردى ولو تلمع باسمه

ما طارت النعامة بريشها وهي طير

د.محمد الجارالله

@muh__aljarallah