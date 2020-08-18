زلزال قوته 6.7 درجة يضرب الفلبين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضرب زلزال قوته 6.7 درجة وسط الفلبين، الثلاثاء، على عمق ضحل، من دون أن يتسبب بإطلاق تحذير من حدوث تسونامي، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ما دفع السكان إلى الفرار من منازلهم، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وأشارت هيئة المسح إلى أن الزلزال وقع الساعة 00.03 بتوقيت جرينتش، على بعد 68 كيلومتراً من مدينة ماسبات، في منطقة جزر فيساياس، وصرح المسؤول في الشرطة المحلية الكولونيب، اريك دامبال، لفرانس برس، أن الهزة الأرضية كانت قوية، مضيفاً: جميع الأشخاص تقريباً الذين كانوا في المباني هرعوا إلى الشارع، ولا يزالون هناك حتى الآن.

بينما أفاد شهود آخرون في شرق فيساياس، بحدوث هزة أرضية قوية لكن قصيرة جداً، وغالباً ما تشهد الفلبين نشاطاً بركانياً وزلزالياً نظراً لوقوعها على «حزام النار» في المحيط الهادئ، حيث تتقاطع الصفائح التكتونية.