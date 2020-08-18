إقالة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي

وقالت وكالة الأنباء العمانية في https://twitter.com/OmanNewsAgency/status/1295697686436421634 منشور عبر موقعها الرسمي إنه تم تعيين بدر البوسعيدي، وزيرا للخارجية، بدلا من يوسف بن علوي.

© AFP 2020 / KHALIL MAZRAAWI

وأوضحت بقولها "قضى المرسوم السلطاني الرابع والعشرون بتشكيل مجلس الوزراء، وقضى المرسوم السلطاني الخامس والعشرون بالتعيين في بعض المناصب، وقضى المرسوم السلطاني السادس والعشرون بالتعيين في بعض المناصب".

وكان يوسف بن علوي قد تلقى أمس الاثنين اتصالا هاتفيا من نظيره الإسرائيلي، جرى خلاله التطرق إلى التطورات الأخيرة في المنطقة.

Advertisements

كما تلقى وزير الخارجية العماني أيضا اتصالا هاتفيا من أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية، وذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية العمانية.

وذكر بيان الوزارة أنه، خلال الاتصال مع الوزير الإسرائيلي، "تم التأكيد بوضوح على موقف السلطنة الثابت والداعم لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وضرورة استئناف مفاوضات عملية السلام وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وهو ما يتوافق في ذات الوقت مع الموقف العربي".

​​وتابع: "كما تلقى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في وقت لاحق اتصالاً هاتفياً من اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح أعرب فيه المسؤول الفلسطيني عن تقديرهم واطمئنانهم لدور السلطنة وسياستها المتوازنة والحكيمة إزاء القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".