عون: أنا مؤتمن على الحكم... والمسؤولية تقضي بأن لا أترك فراغاً خلفي

وجاء في التغريدة: "أنا مؤتمن على الحُكم، والمسؤولية تقضي بأن لا أترك فراغاً خلفي".

​وتابع عون: "أشكر كلّ الدول على ما قدمته للبنان من مساعدات، وخصوصاً فرنسا على إقامة المؤتمر الدولي لمساعدة بيروت، وأعيد التأكيد على طلبي أن يكون صندوق المساعدات تحت إشراف الأمم المتحدة".

​وأضاف: "مشروعي فصل الدين عن السياسة والحياة العامة، والانتقال من الوضع الحالي إلى الدولة المدنية".

​وختم عون: "في حرب 2006، كان من واجبي أن أقف إلى جانب حزب الله لأنني لبناني. قد نختلف معه في الأمور الداخلية، ولكن عندما تهاجم إسرائيل أرضاً لبنانية وتقتل لبنانيين، فعلى كل مواطن لبناني أن يكون ضدّ المعتدين".