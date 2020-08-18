نائب عن "تيار المستقبل": الحكم في جريمة اغتيال الحريري سيضع حدا فاصلا بين ما قبل 18 آب وما بعده

وأضاف "اليوم نريد الحقيقية وسنحصل عليها وبعد ذلك نريد العقاب العادل بحق القتلة، العدالة ستطبق والتهرب من العقاب لم يعد مسموحاً وممكناً، وقرار المحكمة التي آمنا فيها نحترمه ونثق بعدالتها".

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وأشار الحجار إلى أن: "الرئيس سعد الدين الحريري قال عندما صدر القرار الظني عن المحكمة الدولية عام 2014 بأننا نريد العدالة والحقيقة ولا نسعى للثأر والانتقام ولا نريد أن يكون حكم المحكمة مناسبة لإحداث الفتنة".

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وتابع قائلاً: "بالنسبة لنا المجرم القاتل الذي نفذ جريمة القتل بحق الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه لا دين له ولا طائفة ولا مذهب".

وشدد الحجار أن حكم بهذا الحجم سيكون له تداعيات على الساحة الداخلية اللبنانية، وأضاف: "نحن أردنا العدالة لأننا نرى أن لا استقلال في لبنان بدون تحقيق العدالة، ولا استقرار في لبنان إذا استمر مسلسل الاغتيالات السياسية، المحكمة الدولية والحكم الذي سيصدر اليوم هو بجريمة إرهابية بامتياز كما جاء في الجلسة الأولى لقرار المحكمة، اليوم هذه جريمة إرهابية بامتياز وهي المرة الأولى في تاريخ لبنان يصدر حكم في جريمة اغتيال، ونعتقد أن هذا سيضع حداً فاصلاً بين ما قبل 18 آب وما بعد 18 آب".

وحول ردود الفعل المحلية والدولية والتخوف من فتنة قال النائب اللبناني: "بالنسبة لنا لا نريد أن يجر البلد إلى فتنة، ليس هذا ما نريده، ونعمل بكل إمكاناتنا وتوجيهاتنا إلى جميع الأنصار والمحازبين إلى ضبط النفس واتخاذ أقصى درجات ضبط النفس بعد صدور الحكم، وأعتقد أن الطرف الآخر يريد ذلك كذلك".