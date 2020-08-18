ويعتبر قطاع الطيران من أشد القطاعات تضررا جراء جائحة كوفيد-19، التي أجبرت الناقلات على وقف تحليق الطائرات وإلغاء الرحلات، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
© REUTERS / Naseem Zeitoon
وقالت المؤسسة القطرية، عبر "تويتر": "تواصل الخطوط الجوية القطرية إعادة بناء شبكة. نسيّر رحلاتنا اليوم إلى العديد من المدن الرئيسية حول العالم، من ضمنها شيكاغو، وباريس، وسيدني".
وكانت الناقلة علقت رحلاتها المبرمجة إلى معظم الوجهات، نتيجة للإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس "كورونا" في قطر ومعظم دول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط القطرية ترد أكثر من 1.2 مليار دولار إلى المسافرين منذ مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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