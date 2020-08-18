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الخطوط القطرية ترد أكثر من 1.2 مليار دولار إلى المسافرين منذ مارس

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ويعتبر قطاع الطيران من أشد القطاعات تضررا جراء جائحة كوفيد-19، التي أجبرت الناقلات على وقف تحليق الطائرات وإلغاء الرحلات، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

© REUTERS / Naseem Zeitoon

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية، في يونيو/ حزيران الماضي، أنها بصدد إعادة بناء شبكتها الدولية.

وقالت المؤسسة القطرية، عبر "تويتر": "تواصل الخطوط الجوية القطرية إعادة بناء شبكة. نسيّر رحلاتنا اليوم إلى العديد من المدن الرئيسية حول العالم، من ضمنها شيكاغو، وباريس، وسيدني".

وكانت الناقلة علقت رحلاتها المبرمجة إلى معظم الوجهات، نتيجة للإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس "" في قطر ومعظم دول العالم.

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