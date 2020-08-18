شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: عودة 335 لاجئًا سوريًا من لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر المركز الروسى لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن 335 لاجئًا عادوا خلال الساعات الـ24 الماضية إلى الأراضى السورية من لبنان عن طريق معبرى (جديدة يابوس - تلكلخ) الحدوديين.

وأوضح المركز - فى بيان اليوم الثلاثاء - أنه لم يتم تسجيل عودة أى لاجئين من الأراضى الأردنية إلى سوريا عن طريق معبر (نصيب) الحدودى خلال الساعات الأخيرة، مشيرًا إلى عودة 19 نازحًا إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا .

وأضاف أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السورى قامت خلال الساعات الـ24 الأخيرة بتطهير 2.1 هكتار من الألغام فى مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتى عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 28 عبوة ناسفة.