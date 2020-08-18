الدفاع الروسية: رصد 6 انتهاكات للهدنة فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسى فى اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار فى سوريا رصد انتهاكين اثنين للهدنة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وقعت فى محافظتى إدلب (1) وحلب (1). وأفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، بأن الجانب التركى فى اللجنة المذكورة رصد بدوره 4 انتهاكات للهدنة فى محافظتى إدلب (2) وحلب (2). Advertisements وأضاف البيان أن المركز الروسى للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين لم ينفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة أى عمليات إنسانية. وأوضح أنه بشكل عام تم حتى يومنا الحاضر القيام بـ2501 عملية إنسانية بوزن إجمالى من المساعدات الإنسانية بلغ حوالى 4177 طن.

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