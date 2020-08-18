شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: 1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا و4526 حالة شفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و4526 حالة شفاء.

وأوضحت "الصحة السعودية"، وفق بيانها اليومى حول مستجدات الوباء، أنه تم تسجيل 34 حالة وفاة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة، مشيرة إلى أن إجمالى الحالات المصابة النشطة حاليا 24942 بينهم 1716 حالة حرجة.

ويصل إجمالى الحالات المصابة بالفيروس داخل السعودية إلى 301323 اصابة، وإجمالى حالات الشفاء ارتفعت لتصل إلى 272911 حالة، وأن إجمالى الوفيات داخل المملكة وصل إلى 3470 حالة.

وشددت وزارة الصحة السعودية على ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتواصل مع أجهزة وزارة الصحة عند الشعور بأى أعراض تخص هذا الفيروس.