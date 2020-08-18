شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. فنادق الإمارات تستقبل سائحين من إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة سفر إسرائيلية، اليوم الثلاثاء إنها ستبدأ بيع باقات العطلات إلى فنادق بالإمارات العربية المتحدة، في أحدث صفقة عقب اتفاق الدولتين على تطبيع العلاقات بينهما.
الاتفاق هو الأول في قطاع السياحة بعد أن أعلنت إسرائيل والإمارات يوم الخميس أنهما ستطبعان العلاقات الدبلوماسية وتقيمان روابط جديدة واسعة.
كان غير مسموح قبل ذلك للسياح الإسرائيليين بدخول الدولة الخليجية باستثناء زيارات لبعض مسؤولي الشركات من ذوي الجنسيات المزدوجة بجوازات سفر غير إسرائيلية.
وقالت الشركة إن الباقات التي ستحصل عليها أربعة فنادق ستكون متاحة لعطلة عيد المظلة اليهودي في منتصف أكتوبر.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تستعد أيضا لرحلات جوية مباشرة تمر عبر المجال الجوي السعودي.
وقال الشركة إن الباقات ستكون متاحة في البداية للإسرائيليين الذين لديهم تصاريح دخول إلى الإمارات ولاحقا لجميع المواطنين فور إتمام الاتفاق.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. فنادق الإمارات تستقبل سائحين من إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.