لأول مرة.. فنادق الإمارات تستقبل سائحين من إسرائيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة سفر إسرائيلية، اليوم الثلاثاء إنها ستبدأ بيع باقات العطلات إلى فنادق بالإمارات العربية المتحدة، في أحدث صفقة عقب اتفاق الدولتين على تطبيع العلاقات بينهما.

الاتفاق هو الأول في قطاع السياحة بعد أن أعلنت إسرائيل والإمارات يوم الخميس أنهما ستطبعان العلاقات الدبلوماسية وتقيمان روابط جديدة واسعة.

كان غير مسموح قبل ذلك للسياح الإسرائيليين بدخول الدولة الخليجية باستثناء زيارات لبعض مسؤولي الشركات من ذوي الجنسيات المزدوجة بجوازات سفر غير إسرائيلية.

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وقالت الشركة إن الباقات التي ستحصل عليها أربعة فنادق ستكون متاحة لعطلة عيد المظلة اليهودي في منتصف أكتوبر.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تستعد أيضا لرحلات جوية مباشرة تمر عبر المجال الجوي السعودي.

وقال الشركة إن الباقات ستكون متاحة في البداية للإسرائيليين الذين لديهم تصاريح دخول إلى الإمارات ولاحقا لجميع المواطنين فور إتمام الاتفاق.