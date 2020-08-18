شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية تسجيل 643 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 3 حالات وفاة و643 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع اجمالى عدد حالات الوفيات إلى 502 حالة وعدد الإصابات إلى 77 ألفًا و470 حالة.

وقال الناطق الرسمى باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء - : "إن هذه الحالات ثبت إصابتها بفيروس كورونا جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالاضافة إلى الحالات التى قيد البحث عن أسباب العدوى، حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة".

وأضاف: "أن هناك 101 حالة تتلقى الرعاية الطبية فى غرف العناية المركزة، فضلًا عن إجراء 5306 مسحات مخبرية خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالى المسحات 568 ألفًا و440 مسحة".

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ودعا مجددًا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية فى الدولة، والتى تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيًا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أمس الاثنين، تسجيل حالة وفاة واحدة و622 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالى عدد حالات الوفيات إلى 502 حالة وعدد الإصابات إلى 76 ألفًا و827 حالة.