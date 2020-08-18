شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون عمان: مرسوم ملكى بتعيين وزير للخارجية وآخر للمالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال التليفزيون الرسمي العماني، إن السلطنة عينت اليوم الثلاثاء، وزيرا للشؤون الخارجية وآخر للمالية، بعد أن كان سلطان البلاد يشغل المنصبين، في إعادة هيكلة واسعة للحكومة.
وكان لسلطنة عمان من قبل وزير للشئون المالية ووزير مسئول عن الشئون الخارجية لكن حقيبتيهما كانتا تحت إشراف السلطان.
وكانت قد أعلنت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا في سلطنة عُمان، انتهاء العمل بقرار منع الحركة ليلا .
كانت هذه تفاصيل خبر تليفزيون عمان: مرسوم ملكى بتعيين وزير للخارجية وآخر للمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.