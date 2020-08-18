شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون عمان: مرسوم ملكى بتعيين وزير للخارجية وآخر للمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال التليفزيون الرسمي العماني، إن السلطنة عينت اليوم الثلاثاء، وزيرا للشؤون الخارجية وآخر للمالية، بعد أن كان سلطان البلاد يشغل المنصبين، في إعادة هيكلة واسعة للحكومة.

وكان لسلطنة عمان من قبل وزير للشئون المالية ووزير مسئول عن الشئون الخارجية لكن حقيبتيهما كانتا تحت إشراف السلطان.

وكانت قد أعلنت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا في سلطنة عُمان، انتهاء العمل بقرار منع الحركة ليلا .