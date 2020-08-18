شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: علينا تقبل ما سيصدر عن المحكمة فى قضية اغتيال الحريرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس اللبنانى ميشال عون، إلى تقبل القرار الذى سيصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في قضية اغتيال رئيس حكومة لبنان الراحل رفيق الحريرى.
وحسب موقع سبق السعودى، قال الرئيس اللبناني، إن "جريمة اغتيال الرئيس الحريري أثرت كثيراً في حياة اللبنانيين ومسار الأحداث بلبنان، وعلينا تقبل ما سيصدر عن المحكمة الدولية، ولو أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة".
وكانت قد بدأت في لاهاي جلسات النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، اليوم الثلاثاء.
وقال رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، بعد بدء جلسة النطق بالحكم، إن اغتيال "الحريري" عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية.
وأضاف المتهمون ينتمون إلى "حزب الله".. عملية الاغتيال تمت باستخدام أكثر من 2.5 طن من المتفجرات.
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