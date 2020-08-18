شكرا لقرائتكم خبر عن بُشرى سارة من «هيئة النقل» للعاملين في نشاط توجيه المركبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن البدء في صرف مخصصات الدفعة الأولى لدعم الأفراد السعوديين العاملين في نشاط توجيه المركبات، ضمن مبادرة دعم السعوديين العاملين في نشاط توجيه مركبات نقل الركاب عبر التطبيقات التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –، لمساعدتهم على تحمل أعباء وتبعات الإجراءات الاحترازية التي تمت لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وتتجسد الأهداف الإنسانية للمبادرة من خلال دفع مبلغ بمقدار ثلاثة آلاف ريال شهرياً تصرف لمدة ثلاثة أشهر ليكون الإجمالي تسعة آلاف ريال، للمستحقين وفق اشتراطات المبادرة المعلنة، مبينة أن موعد الصرف للدفعة الأولى يبدأ من يوم غدٍ الأربعاء 19 أغسطس2020م، الموافق 29 ذو الحجة 1441هـ .

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وأوضح نائب رئيس الهيئة المساعد لتنمية وجودة النقل البري المهندس عبدالمجيد الطاسان، أن الدفعة الأولى من المستحقين يبدؤون في استلام مخصصاتهم يوم غدٍ، حيث تستمر المبادرة متكاملةً بالشراكة الناجحة مع وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وبين المهندس الطاسان أن كافة المستحقين هم من الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات المسجلين لدى الهيئة العامة للنقل، ويعملون بمقدار دوام كامل في النشاط، وذلك خلال فترة ما قبل الإجراءات الاحترازية المتخذة بسبب فايروس كورونا الجديد، ويعتمدون بشكل أساسي في دخلهم على العمل في هذا النشاط لعدم ارتباطهم بأي وظيفة أخرى، وتأثروا نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي الفايروس والذي أثر على هذا النشاط.

وأكد نائب رئيس الهيئة المساعد لتنمية وجودة النقل البري أن هذه المبادرة الإنسانية شملت السعوديين العاملين في نشاط توجيه المركبات والذين تنطبق عليهم اشتراطات الدعم، موضحاً أنه يمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الدعم التقديم وكذلك الاستعلام عن سير الطلبات عبر موقع الهيئة الإلكتروني www.tga.gov.sa .