مصر.. حكم قضائي جديد ضد حنين حسام ومودة الأدهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، تأييد أمر المنع من التصرف بالأملاك والأصول المالية والتحفظ عليها، الصادر من النائب العام المصري ضد كل من حنين حسام عبدالقادر ومودة فتحي الأدهم المعروفتين إعلاميا بفتاتي "التيك توك"، وحضرت المتهمتان ترتديان ملابس السجن وتم إيداعهما قفص الاتهام.

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وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية عاقبت المتهمتين بالحبس لمدة عامين مع الشغل وتغريم كل منهما 300 ألف جنيه، وحضرت المتهمتان بالجلسة الماضية وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهما في قفص الاتهام وبدت عليهما علامات الحزن وهما ترتديان ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء المخصصة للمقبوض عليهن والكمامات.

ووجه النائب العام المصري لحنين ومودة اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري واستخدامهما مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر مع فتيات استخدمتاهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائها على منافع مادية وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال.