شكرا لقرائتكم خبر عن البيانات الاقتصادية القاتمة تدفع الدولار قرب أقل مستوى في عامين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
سجل الدولار مكاسب على مدار سنوات لكن جائحة فيروس كورونا أضرت بأكبر اقتصاد في العالم بشدة، مما دفع المستثمرين للبحث عن فرص النمو في أصول أخرى.
وفي أحدث التعاملات، تراجع مؤشر العملة الأمريكية 0.3 في المئة ليسجل 92.55، مقترباً من أقل مستوى في عامين عند 92.49.
وانخفض الدولار 0.2 في المئة مقابل اليورو الذي سجل 1.1865 دولار، وفقدت العملة الأمريكية 0.5 في المئة أمام نظيرتها اليابانية لتبلغ 105.40 ين وهو أقل مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع.
ومقابل الاسترليني انخفض الدولار 0.5 في المئة أيضاً إلى 1.1370 وهو أقل مستوى له في نحو أسبوعين.
وارتفع اليوان الصيني إلى 6.9192 للدولار في التعاملات الخارجية، وهو مستوى لم يشهده منذ التاسع من مارس/ آذار، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض مزيد من القيود على عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي.
(رويترز)
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