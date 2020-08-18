شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط صواريخ قرب الحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤولون، إن عدة صواريخ استهدفت العاصمة الأفغانية كابول قرب الحي الدبلوماسي، الثلاثاء. وأضاف متحدث باسم وزارة الداخلية: أطلقت عدة صواريخ من عربتين، وهزت انفجارات الحي الدبلوماسي، وقالت مصادر لرويترز، إن السلطات أغلقت الحي بينما احتمى العاملون في السفارات بغرف آمنة.

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