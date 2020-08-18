شكرا لقرائتكم خبر عن 1390 إصابة بكورونا في ألمانيا.. و222 بفيكتوريا الأسترالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات أربع حالات ليصبح الإجمالي 9236، في المقابل، أعلنت ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، الثلاثاء، عن 17 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الأربع والعشرين ساعة الماضية، بعد يوم من تسجيل الولاية أكبر عدد من الوفيات بلغ 25 وفاة، وسجلت الولاية 222 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة بتسجيل 282 إصابة الاثنين.
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