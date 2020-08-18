بعد شفائه من «كورونا».. وزير الداخلية الهندي يعود للمستشفى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، المستشفى مرة أخرى، الثلاثاء، بعد شعوره بالتعب وآلام في الجسم، وذلك بعد أربعة أيام من قوله، إنه شُفي من مرض كوفيد-19 الذي أصاب أكثر من 2.7 مليون نسمة في الهند.

وشاه مساعد مقرب من رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، وهو فعلياً الرجل الثاني في مجلس وزرائه، وقال معهد عموم الهند للعلوم الطبية، وهو مستشفى حكومي بالعاصمة نيودلهي، إن وزير الداخلية انتقل إليه، وأضاف المستشفى في بيان: يشعر بالراحة ويواصل عمله من المستشفى، متابعاً أن أحدث الاختبارات أثبتت خلوه من فيروس كورونا المسبب لكوفيد-19.

وشاه هو أبرز سياسي هندي يصاب بعدوى كورونا، من جانبها، قالت كيران مازومدار شو، رئيسة شركة بيوكون للأدوية، الاثنين، والتي تصنع علاجات لكوفيد-19، إنها أصيبت بالمرض، وسجلت الهند ثالث أكبر عدد من الإصابات بكوفيد-19 بعد الولايات المتحدة والبرازيل، ويتجاوز عدد الحالات الجديدة بها 50 ألفاً يومياً منذ 30 يوليو/تموز الماضي، وقفزت الإصابات في الهند بواقع 55079 حالة الثلاثاء، في حين زادت الوفيات الناجمة عن كورونا 876 حالة ليصل الإجمالي إلى 51797 حالة وفاة، واستقر العدد إلى حد كبير في مومباي ودلهي، لكنه في زيادة مطّردة في مدن أصغر مثل بونيه وبنجالورو.