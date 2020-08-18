شكرا لقرائتكم خبر عن لمناقشة شؤون الاقتصاد والجيش.. اجتماع هام للحزب الحاكم بكوريا الشمالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وسائل إعلام رسمية، إن كوريا الشمالية ستعقد اجتماعاً مهماً للحزب الحاكم، الأربعاء، لمناقشة شؤون الاقتصاد والجيش وسط العقوبات الدولية وأضرار الفيضانات الأخيرة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، الثلاثاء، أن المكتب السياسي القوي لحزب العمال الحاكم سيعقد اجتماعه الكامل السادس، للبت في قضايا لها أهمية حاسمة في تطوير الثورة الكورية وزيادة الكفاءة القتالية للحزب.

ويأتي الاجتماع في وقت تكافح فيه كوريا الشمالية لاحتواء فيروس كورونا، والتعامل مع أضرار الفيضانات بعد أسابيع من الأمطار الغزيرة التي هطلت على شبه الجزيرة الكورية.

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