بدء جلسات النطق بالحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلاثاء، جلسة حكمها بحق المتهمين الأربعة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري عام 2005، بعد أسبوعين على الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت وأحياء كاملة من العاصمة اللبنانية.

وقالت المحكمة في بداية جلستها، إن المتهمين سليم عياش، وحسن مرعي، ومصطفي بدرالدين، استخدموا شبكات اتصالات للتنسيق لاغتيال الحريري، وأضافت تمت مراقبة الحريري بشدة قبل اغتياله باستخدام أكثر من 2.5 طن من المتفجرات، مشيرة إلى أن انتحارياً يقود آلية من نوع «ميتسوبيشي» استهدف موكب الحريري.

وتم تأجيل النطق بالحكم لمدة أسبوعين تقريباً، في إشارة لاحترام ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل أسبوعين، وأسفر عن مقتل نحو 180 شخصاً، وإصابة أكثر من 6 آلاف، وتسبب بتدمير، وإلحاق أضرار بربع مليون منزل، وأغرق البلد الذي يعاني بالفعل ضائقة اقتصادية واجتماعية، في أزمة أعمق، وركزت المحاكمة على أدوار 4 من أعضاء «حزب الله» في التفجير الانتحاري الذي أسفر عن مقتل الحريري، و 21 آخرين، وإصابة 226 شخصاً.

واستند المدّعون في قضيتهم إلى حد كبير إلى بيانات من هواتف محمولة يعتقد أن متآمرين استخدموها للتخطيط للتفجير.

وخلال المحاكمة التي بدأت عام 2014 واستغرقت 415 يوماً من الجلسات، استمعت المحكمة في لاهاي إلى أدلة من 297 شاهداً، وفي البداية حوكم 5 مشتبه فيهم جميعهم أعضاء في «حزب الله».

وأُسقطت التهم الموجهة إلى مصطفى بدر الدين، أحد كبار القادة العسكريين للجماعة، بعد مقتله في سوريا عام 2016.

أما المتهمون الباقون وهم: سليم عياش، المعروف أيضاً باسم أبو سليم، وأسعد صبرا، وحسن عنيسي، الذي غير اسمه إلى حسن عيسى، وحسن حبيب مرعي، وهم متهمون بارتكاب جرائم من بينها التآمر لارتكاب عمل إرهابي، في حالة إدانتهم، فستعقد جلسات استماع في وقت لاحق لتحديد عقوباتهم.