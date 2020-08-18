5.3 مليون إصابة بـ«كورونا» بأمريكا.. و84871 بالصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الاثنين، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، ارتفع بواقع 654 إلى 169350 حالة، بينما بلغ مجمل الإصابات خمسة ملايين و382125، بزيادة 41893 حالة عن الإحصاء السابق.

وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض «كوفيد-19»، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في 16 أغسطس/ آب الجاري، بالمقارنة مع تقريرها السابق الذي صدر قبل يوم من هذا التاريخ، ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

يأتي ذلك، بينما ارتفع مجمل الوفيات بنسبة 2% إلى نحو 7400 شخص الأسبوع الماضي، بينما انخفضت الحالات الجديدة للأسبوع الرابع على التوالي، وفقاً لإحصاء رويترز لتقارير الولايات والمقاطعات، وسجلت البلاد 360 ألف حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» في الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس/ آب الجاري، في انخفاض عن الذروة الأسبوعية التي تجاوزت 468 ألفاً في منتصف يوليو/ تموز الماضي.

وفي سياق متصل، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، في 17 أغسطس/ آب الجاري، وهو نفس عدد إصابات اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان، أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولليوم الثاني على التوالي لم يتم تسجيل إي حالات إصابة محلية، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة أيضاً، وسجلت الصين أيضاً 17 حالة حاملة للفيروس، من دون ظهور أعراض مقابل 37 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 17 أغسطس/ آب الجاري،84871، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 من دون تغيير.