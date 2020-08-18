سرب إليها وثائق سرية وأسماء مخبرين.. اتهام عضو في الـ«سي آي إيه» بالتجسس للصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الاثنين، أنّ عضواً سابقاً في وكالة الاستخبارات المركزية، والشرطة الفيدرالية الأمريكية، اتُّهم بالتجسّس لمصلحة الصين التي قد يكون سرّب إليها وثائق سرّة، وأسماء مخبرين.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن المدعو، أندرو يوك تشينج ما، قد تمّ خداعه العام الماضي من قبل عميل سرّي أمريكي تظاهر بأنّه يعمل لمصلحة المخابرات الصينية، من أجل دفعه للاعتراف بأنشطته، وقد اعتُقل في 14 أغسطس/ آب الجاري، ويبلغ تشينج ما، 67 عاماً، وقد وُلد في هونج كونج، وحصل على الجنسية الأمريكية، وعمل بين عامي 1982 و1989 في وكالة المخابرات المركزية كعميل سري.

كما عمل أحد أفراد عائلته في المخابرات الأمريكية من عام 1967 إلى عام 1983، لكن هذا الرجل الذي يعاني ضعفاً إدراكياً ليس ملاحقاً بالنظر إلى إن عمره 85 عاما، وحالته الصحية، وقد يكون الرجلان بحسب وزارة العدل الأمريكية قد قدّما منذ عام 2001 تفاصيل عن أنظمة اتصالات وكالة المخابرات المركزية وأنشطتها على الأرض، وكشفا لأجهزة المخابرات الصينية أسماء مخبرين.

ويستند التحقيق بشكل خاص إلى صور مأخوذة من فيديو، حصل عليه مكتب التحقيقات الفيدرالي، وتُظهر الرجُلين خلال لقائهما عملاء صينيين يعطونهما مبلغ 50 ألف دولار.