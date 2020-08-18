شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وتأتي هذه المناورات في سياق توتر متواصل بين البلدين المجاورين بعد تدمير كوريا الشمالية في يونيو/حزيران الماضي، مكتب الاتصال مع الجنوب، وفي حين تهدد بيونج يانج سيؤول بعمل عسكري، وتثير المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية دائماً غضب كوريا الشمالية التي تملك السلاح النووي.
ويُفترض أن تستمرّ المناورات حتى 28 أغسطس/آب الجاري، وسيكون لها هدف الإبقاء على نظام الدفاع المشترك بين البلدين، وفق ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الأركان الأمريكية المشتركة، وأضافت أن قرار البدء بالمناورات اتُخذ بعد أخذ الظروف بالاعتبار، على غرار الوضع المرتبط بفيروس كورونا المستجدّ.
وكانت سيؤول وواشنطن تعتزمان أولاً بدء هذه التدريبات، الأحد، قبل إرجائها إثر ظهور إصابات جديدة بالفيروس في كوريا الجنوبية، ما يثير الخشية من موجة ثانية، في سياق متصل، أفادت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، عن 246 إصابة جديدة بكوفيد-19، ما يرفع الحصيلة الوطنية منذ بداية تفشي الوباء في فبراير/شباط الماضي إلى 15761 إصابة، وهذا اليوم الخامس على التوالي، الذي تتجاوز فيه الحصيلة اليومية المئة إصابة، بعد عدة أسابيع سجلت خلالها أعداد يومية تتراوح بين 30 و40 إصابة جديدة
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