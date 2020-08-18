شكرا لقرائتكم خبر عن 19373 إصابة بـ«كورونا» بالبرازيل.. و3571 بالمكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الصحة في البرازيل، الاثنين، إنها سجلت 19373 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و684 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
ووصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى ثلاثة ملايين و359570 إصابة مؤكدة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 108536.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الاثنين، 3571 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و266 وفاة، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 525733، بينما بلغ إجمالي الوفيات 57023، وقالت الحكومة، إن العدد الإجمالي للمصابين يحتمل أن يكون أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.
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