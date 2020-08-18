شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير الطاقة الروسي بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، قوله، الثلاثاء، إن الفحوص أثبتت إصابة وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بفيروس كورونا المستجد.

من جانبها، قالت وزارة الطاقة الروسية، بحسب رويترز، الثلاثاء، إن الوزير ألكسندر نوفاك سيشارك في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة «أوبك» عبر الاتصال المرئي، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت متحدثة باسم الوزارة: الوزير بخير، لا يعاني أي أعراض

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