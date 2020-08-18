تحديث تطبيق خرائط «أبل» في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «أبل» عن إطلاق خدمة التوجيهات المفصلة على تطبيق الخرائط الخاص بها للمستخدمين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. ويستطيع المستخدمون الحاليون لأجهزة آيفون وiPad وماك وساعة أبل وكذلك مستخدمو خدمة CarPlay بالسيارة البدء في استخدام تطبيق الخرائط من «أبل» للتنقل والعثور على الطريق إلى وجهاتهم في جميع أنحاء البلاد. ويقدم تطبيق الخرائط من «أبل» توجيهات مفصلة خطوة بخطوة مع دعم كامل للغة العربية.

وبالإضافة إلى ذلك، أُضيفت إلى تطبيق الخرائط ميزة الخرائط الداخلية لمطار دبي الدولي ودبي فيستفال سيتي ودبي مول، أحد أكبر وجهات التسوق في العالم، ما يتيح للمستخدمين طريقة لاستكشاف هذه الأماكن حتى قبل أن يصلوا إليها، وستتوفر هذه الخصائص الجديدة خلال الأيام القادمة.

وتعتبر الخصوصية من الأساسيات التي لا تقبل النقاش في تجربة تطبيق الخرائط من «أبل»، حيث يتيح ميزات مخصصة صممت باستخدام التكنولوجيا الذكية على الجهاز. ولأن «أبل» تلتزم بالحفاظ على أمان معلوماتك الشخصية فقد أدمجت الخصوصية في صميم تطبيق الخرائط.

وتم دمج تطبيق الخرائط في أشهر التطبيقات التي يستخدمها العملاء كل يوم، بما في ذلك تطبيقات الصور والرسائل والتقويم والطقس وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك يشمل تطبيق الخرائط العديد من الميزات الذكية الجديدة، بما في ذلك:

* ميزة المجموعات التي تتيح للمستخدمين طريقة سهلة لتصميم ومشاركة قوائم المواقع المفضلة لديهم، أو الأماكن التي يودون زيارتها، أو أفضل أماكن التنزه.

* ميزة المفضلة التي تتيح للعملاء إمكانية التنقل السريع والسهل إلى الأماكن التي يزورونها كل يوم. فيمكن للمستخدم ببساطة النقر والانطلاق بمجرد أن يكون الموقع الذي يريده في قائمة الأماكن المفضلة في شاشة التشغيل، سواء أكانت وجهته المنزل أم مكان العمل أم الصالة الرياضية أم المدرسة.

* ميزة مشاركة وقت الوصول المقدر التي ترسل إلى عائلتك أو أصدقائك أو زملائك في العمل الوقت المقدر لوصولك بنقرة بسيطة. ويمكن للمتلقي متابعة الرحلة، وسيقوم تطبيق الخرائط حتى بإرسال تحديث لوقت الوصول في حالة حدوث تأخير كبير.

* ميزة حالة رحلات الطيران التي تستخدم تكنولوجيا Siri الذكية على الجهاز للبحث عن المعلومات المخزنة على تطبيق البريد أو التقويم أو Wallet وتبادر بإرسال معلومات عن مباني المطار ومواقع البوابات وأوقات المغادرة، كما تخبرك بأي تغيير يؤثر في رحلتك القادمة سواءً بالتأخير أو الإلغاء.

* ميزة الخرائط الداخلية للمطارات والمولات التي تتيح للمستخدمين تحقيق أقصى استفادة من الرحلات أو رحلات التسوق التي يقومون بها. فبمجرد فتح تطبيق الخرائط يستطيع المستخدم معرفة الطابق الذين يوجد به ومواقع دورات المياه وحتى معرفة المتاجر والمطاعم المفتوح.