87 % من مؤسسات الخدمات المالية تعتمد حلول الأوساط السحابية

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كشفت دراسة حديثة صادرة عن شركة «إف 5» عن تسارع وتيرة التحوّل لحوسبة السحاب في قطاع الخدمات المالية، مع استمرار مساعيها الرامية إلى تبني مبادرات التحوّل الرقمي بهدف مواجهة التحديّات والتخوفات الأمنية.

ووفقاً للإصدار الخاص بالخدمات المالية من تقرير «حالة خدمات التطبيقات» لعام 2020، تعتقد 60% من المؤسسات التي شملتها الدراسة على مستوى الصناعة أن منصات الحوسبة السحابية سوف تكون ذات أهمية استراتيجية خلال فترة عامين، إلى خمسة أعوام قادمة، بزيادة حادة بلغت 49% عن عام 2019. وهذا ما يضع تبني حلول حوسبة السحاب على رأس الأولويات الاستراتيجية على مستوى الصناعة.

ويأتي هذا بالتزامن مع تنفيذ قرابة 84% من مؤسسات قطاع الخدمات المالية مخططاتها للتحوّل الرقمي، في حين يؤكد ثلاثة أرباع هذه المؤسسات على أن الدافع الرئيسي لذلك هو سرعة تنفيذ وتسليم المنتجات والخدمات الجديدة.

كما تواصل الإقبال المتزايد على حلول حوسبة السحاب على الرغم من استمرار انتشار التخوفات الأمنية. وفي حين أبدى ثلثا المؤسسات ثقة بقدرتها على التصدي لأية هجمات تتعرض لها مقرات العمل، فإن 40% منها فقط كانت على الدرجة نفسها من الثقة عندما تعلق الأمر بالتصدي لهجمات مماثلة في حال تبني حلول حوسبة السحاب.

وقالت لوري ماكفيتي، الخبيرة التقنية الأولى لدى «إف 5»: «أثبت واقع الأمر أن تطبيقات الخدمات المالية لن تكون آخر المنضمين إلى حوسبة السحاب كما كان البعض يعتقد من قبل، بل وعلى العكس من ذلك، فإننا بصدد إقبال مؤسسات الصناعة على تبني حلول متعددة السحاب «بشكل كامل» لا سيما مع سعي المؤسسات إلى تسريع وتيرة التحوّل الرقمي، وتوفير مزيد من التطبيقات التي تساعدها في تقديم تجربة عملاء فائقة الجودة. وفي نهاية المطاف، فإن مؤسسات الخدمات المالية التي تواجه منافسة متزايدة من قبل المشاريع الرقمية ستكون بحاجة للاستعانة بمنصة حوسبة السحاب لتلبي متطلبات العملاء الذين باتوا يتطلعون إلى أرقى مستويات الخدمات وأكثرها سلاسة».