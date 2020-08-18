شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد عطلة البنوك وأسواق الأسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
أعلنت الأسواق المالية في الدولة تعليق تداولاتها، الأحد، 23 أغسطس/ آب بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1442.
وأفاد سوق دبي المالي، في بيان، بأنه سيكون، الأحد، عطلة رسمية للسوق، على أن يستأنف الدوام الرسمي، الاثنين.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، فإن، الأحد، تبقى أبواب الفروع مغلقة بالمناسبة، على أن يستأنف الدوام كالمعتاد، الاثنين، 24 أغسطس/ آب.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين أعلنت أن، الأحد، 23 أغسطس/ آب إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1442.
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