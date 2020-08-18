شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلات الحلول اللبنانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبد اللطيف الزبيدي

ما هو المريب في الأوضاع اللبنانية؟ لقائل أن يقول: فال الله ولا فالك، ما هو الاستدلال المنحوس الذي قاد رياح تفكيرك إلى هذه الفجاج الداجية؟ لمعترض أن تؤلمه لكزتك، وتنخزه وخزتك، فيصرخ: ما الذي رابك فأصابك؟ لبنان دوماً دار حرب واحتراب، وضروب الاضطراب، لا ترى الآفاق من دون ضباب.

ضع خدّك على جُمع يدك، استعداداً للفلسفة. انس كل مشكلات الشرق الأوسط، هل في الإمكان إصلاح الأوضاع اللبنانية؟ في كل التاريخ المعاصر لم يكن العالم العربي تهديه في المنعرجات الخطرة قمم الحكمة الشمّاء. منذ أكثر من قرن لم يمرّ عقد لم تذق فيه الشعوب العربية المرارات الكبار. «المجتمع الدولي»، ومنه ماكرون، الذي كان لسان فرنسا وبروكسل، ووزيرة جيوشه، والإمبراطور ووزير خارجيته، ومساعد وزير الخارجية، كل أولئك طالبوا لبنان بالإصلاحات السياسية والحياد وبحكومة مستقلة، يكون استقلالها تابعاً لكل دول الإقليم والعالم!، كل هذه اللفائف الملفوفة تصبّ في خانة واحدة: نزع أيّ سلاح خارج سلاح الدولة. أي أسلحة الأحزاب والطوائف من دون استثناء، يسلم فمك: «تعدّدت الأحزاب والقصد واحدُ».

بين قوسين، الخسائر المادية في الممتلكات وما شاكلها، في انفجار المرفأ، بلغت نحواً من خمسة عشر مليار دولار. الإمبراطورية، بعد زيارة ديفيد هيل، وعدت بثلاثين مليوناً، إذا صدقت النيّة وإن الشرطيّة، يعني أنهم يريدون الإصلاحات. منطقيّاً، لا تقبل أيّ دولة وجود سلاح أقوى من قواتها المسلحة. على «الميْلة» الأوروبية تمخّض جبل المانحين فولد فأر أربعين مليون دولار كمساعدات لا تُسلّم إلى الفاسدين «كلهن يعني كلهن». من أراد أن يعرف معنى بيع الكلام، فذلك هو بيع الكلام، ريثما يفي اللبنانيون بالإصلاحات السياسية، وعلى رأسها زبدة المخيض التي يريدها الغرب بخاصة.

الآن، إذا تعذّر السبيل إلى دولة تكون دولة بحق، فستكون فرصة الإصلاح قد ضاعت، وظلت عقدة مشكلات الشرق الأوسط بغير حلّ. أمّا إذا لم يكن ثمة بدّ من الحلّ بالقوة أي بالحرب، فإن الحرب هذه لن تكون ألعاباً نارية. اختطاف التنين فريسة إعادة الإعمار بكاملها، سيكون أخطر من انفجار المرفأ، لأنه سيعني اختلال الموازين الجيوسياسية الجيوستراتيجية في الشرق الأوسط: الصين وروسيا وحلفاؤهما، بهذه الزلزلة للموازين، أمور تفجّر البراكين.

لزوم ما يلزم: النتيجة الذهوليّة: إلى هذا الحدّ غفلة النظام العربي عن القطار المقبل نحوه وهو وسط السكة؟

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