محكمة اغتيال الحريري: إعلان مسؤولية التفجير على الإعلام كان "مزيفا"

وقالت محكمة اغتيال الحريري في جلسة النطق بالحكم إن بيروت كانت في حالة من الفوضى يوم الاغتيال.
وتابعت قائلة "إن إعلان المسؤولية عن التفجير المنتشر في وسائل الإعلام كان مزيفا".
واستمرت قائلة "المتهمون الأربعة المرتبطون بحزب الله هم من لفقوا مسؤولية التفجير".
يتبع...
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