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مصر... إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ غدا

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© REUTERS / STRINGER

وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ستعلن غدا الأربعاء، في مؤتمر صحفي عالمي نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ، التي جرت على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وذلك في تمام الثالثة عصرا بمقر مسرح التلفزيون بالطابق السابع بمبنى ماسبيرو.

ودعا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، كافة ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المحلية والدولية المعتمدين لدى الهيئة الوطنية للحضور لتغطية فاعليات المؤتمر لإعلان ما أسفرت عنه عمليات الاقتراع والفرز في الداخل والخارج والنتائج النهائية، على أن يكون التواجد مبكرا وقبل ساعة عن الموعد المحدد لعقد المؤتمر حتى يتسنى للجميع الدخول إلى القاعة.

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