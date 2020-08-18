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ودعا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، كافة ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المحلية والدولية المعتمدين لدى الهيئة الوطنية للحضور لتغطية فاعليات المؤتمر لإعلان ما أسفرت عنه عمليات الاقتراع والفرز في الداخل والخارج والنتائج النهائية، على أن يكون التواجد مبكرا وقبل ساعة عن الموعد المحدد لعقد المؤتمر حتى يتسنى للجميع الدخول إلى القاعة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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