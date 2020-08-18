"لمصلحة المملكة الاقتصادية والدفاعية".. كوشنر يحث السعودية على التطبيع مع إسرائيل

وبحسب ما نقلته قناة "i24 news" الإسرائيلية، قال كوشنر إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أبلغاه بأنهما يريدان رؤية دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب فرص اقتصادية للفلسطينيين.

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وتلتزم المملكة راعية المبادرة العربية للسلام التي تنص على إقامة دولة فلسطينية مقابل التطبيع، الصمت منذ الاعلان عن اتفاق بين حليفتها الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات، في أول خطوة من نوعها لدولة عضوة في مجلس التعاون الخليجي

وأضاف كوشنر "تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل سيكون أمرا مفيدا جدا للأعمال السعودية، وسيكون مفيدا جدا لقطاع الدفاع السعودي".

وتابع صهر ترامب "لقد أجريت الكثير من المناقشات مع محمد بن سلمان حول هذا الأمر وأيضا مع الملك سلمان، وللفلسطينيين وقضيتهم مكانة كبيرة جدا في قلب الملك، كما هي الحال لدى الأمير محمد بن سلمان".

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وأكمل كوشنر "ما قالاه في الأساس هو أنهما يريدان رؤية الشعب الفلسطيني في دولة وأمامه فرص اقتصادية".

ورحبت البحرين وسلطنة عمان بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، بينما لم تعلق السعودية وقطر.

وواصل كوشنر "كلما التقت دول مثل إسرائيل والإمارات العربية المتحدة كان من الصعب على إيران أن تفرق وتجتاح".

وأتم كوشنر "إذا فكرت في الأشخاص الذين لا يريدون أن تتوصل السعودية وإسرائيل إلى اتفاق سلام، فإن الرافض الأول لذلك هو إيران. هذا يدل على أنه ربما يكون الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".