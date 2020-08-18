بوتين وماكرون يناقشان الأزمة الليبية خلال مكالمة هاتفية

وجاء في بيان الكرملين، اليوم الثلاثاء: "استمر التبادل الشامل لوجهات النظر بشأن الأزمة الليبية".

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وأضاف الكرملين، أن الطرفان اتفقا بالإضافة إلى ذلك، على إجراء مزيد من الاتصالات على مختلف المستويات.

وتشهد ليبيا حالة من الفوضى والصراع بعد الإطاحة بالرئيس معمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي في عام 2011.

ومنذ عام 2014، انقسمت، مع سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا على العاصمة طرابلس والشمال الغربي، بينما يحكم القائد العسكري، المشير خليفة حفتر الجانب الشرقي من بنغازي.