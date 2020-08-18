السعودية تعلق على بدء الحكم في قضية رفيق الحريري وتتحدث عن "حزب الله"

ونقلت صحيفة "البلاد" البحرينية، عن السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، قوله إنّه "يجب أن يعتبر الفرقاء السياسيون في لبنان إصدار حكم المحكمة الدولية في قضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري فرصة ذهبية متاحة لإقصاء "حزب الله" من المشهد السياسي اللبناني".
وبدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلستها العلنية المخصصة للنطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، في انفجار استهدف موكبه مقابل فندق السان جورج، وسط بيروت، عام 2005.
وحسب مراسلة "سبوتنيك" في بيروت، "تتهم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 4 أفراد ينتمون لـ"حزب الله" هم سليم عياش وحسين عنيسي، وأسد صبرا، وحسن حبيب مرعي".
وقتل رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري مع 21 شخصاً وأصيب 226 بجروح، في 14 فبراير/ شباط 2005، في انفجار استهدف موكبه، مقابل فندق السان جورج، وسط بيروت.
وتم تأجيل النطق بالحكم لمدة أسبوعين تقريبا، في إشارة لاحترام ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل أسبوعين وأسفر عن مقتل حوالي 180 شخصًا وإصابة أكثر من 6 آلاف، وتسبب في تدمير وإلحاق أضرار بربع مليون منزل، وأغرق البلد الذي يعاني بالفعل من ضائقة اقتصادية واجتماعية، في أزمة أعمق.
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