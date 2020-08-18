شكرا لقرائتكم خبر عن محطة الكهرباء الوحيدة فى غزة تتوقف عن العمل وسط توتر مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقفت محطة الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل اليوم الثلاثاء، بعد أقل من أسبوع على تعليق إسرائيل شحنات الوقود للقطاع الفلسطيني بسبب إطلاق بالونات حارقة أدت لنشوب حرائق بأحراش وأراض زراعية في جنوب إسرائيل.

وتعتمد غزة، على إسرائيل في توفير معظم احتياجاتها من الطاقة. وتتوفر الكهرباء حاليا لسكان القطاع الذين يقدر عددهم بنحو مليوني نسمة لست ساعات تقريبا تنقطع بعدها عشر ساعات.

وقال محمد ثابت، المتحدث باسم شركة توزيع كهرباء غزة إن توفر الكهرباء قد يتراجع الآن إلى أربع ساعات فقط في اليوم بعد نفاد الوقود من المحطة.

وتعتمد المنازل والشركات في غزة على المولدات لتعويض انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة الأمر الذي يزيد الضغط المالي على سكان القطاع.

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وقال مسؤولون في غزة إن توقف محطة الكهرباء سيتسبب في حدوث ارتباك في مرافق حيوية مثل المستشفيات المزودة كذلك بمولدات.

وفي الأيام الأخيرة أُطلقت عشرات من بالونات الهيليوم التي تحمل مواد حارقة من غزة فيما وصفته مصادر سياسية بأنه محاولة للضغط على إسرائيل لتخفيف حصارها والسماح بمزيد من الاستثمار العربي والدولي.

وشنت إسرائيل ضربات جوية في الأسبوع المنصرم قائلة إنها لن تتهاون مع مسألة إطلاق البالونات.

وتحسبا لهجمات إسرائيلية بعد إطلاق البالونات أو الصواريخ، عادة ما تخلي حماس بعض المواقع.

ومع زيادة التوتر أغلقت إسرائيل معبرها التجاري الوحيد مع غزة وحظرت الوصول لها عن طريق البحر مما أوقف فعليا الصيد التجاري.