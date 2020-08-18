شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تشترط حصول المقيمين الأجانب على تصاريح قبل عودتهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إمارة دبي اليوم الثلاثاء، إنها ما زالت تشترط حصول المقيمين الأجانب المسافرين للخارج على تصاريح قبل عودتهم.
وعلقت الإمارات في مارس الماضي الدخول لغير المواطنين في إطار إجراءات اتخذتها للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وسمحت للمقيمين بالعودة تدريجيا منذ ذلك الحين إما بالحصول على إعفاء خاص أو بالتسجيل عن طريق الإنترنت لكن ما زال كثيرون منهم بالخارج.
وفي الأسبوع الماضي ألغت الإمارات سياسة اتحادية تشترط على المقيمين المتواجدين بالخارج الحصول على موافقة قبل عودتهم.
لكن إمارة دبي قالت في بيان إنها ما زالت تطالب العائدين بالحصول على تصريح دخول.
ويتعين على المسافرين إلى الإمارات تقديم شهادة بخلوهم من مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس. وفتحت دبي في يوليو الماضي أبوابها أمام السياح الأجانب الذين لا يحتاجون لتصاريح دخول.
وسجلت الإمارات 64541 حالة إصابة و364 حالة وفاة بالفيروس.
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