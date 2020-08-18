شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت قوات "اليونيفل" فى لبنان بشأن تفجير نترات الأمونيوم فى مرفأ بيروت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد المتحدث باسم قوات الطوارئ الدولية "اليونيفل"، أندريا تيننتي، على التقارير التي تحدثت بأن مدير عام الجمارك في لبنان بدري ضاهر، قال خلال التحقيق، إن القوات الدولية كانت تعلم بشحنة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت.

وقال المتحدث باسم قوات اليونيفل: "لا يمكننا التعليق على تقارير إعلامية تتعلق بالإجراءات القضائية الجارية".

وتسبب انفجار مستودع يحتوي على 2700 طن من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس الجاري بأضرار فادحة في المدينة، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 170 شخصا وجرح وتشريد آلاف آخرين.

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ونقلت قناة سكاى نيوز أن تيننتى قال : "إن اليونيفيل لا تصعد على متن السفن ولا تفتشها، ولا مسؤولية لديها بإعطاء الإذن بالدخول إلى المرافئ اللبنانية"، وأضاف "إن دور اليونيفيل هو مناداة السفن التي تقترب من لبنان، وإحالة أى سفن مشبوهة إلى السلطات اللبنانية التي تقوم بالتفتيش بشكل مستقل".