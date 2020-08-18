شكرا لقرائتكم خبر عن بحرية الاحتلال الاسرائيلى تستهدف مراكب الصيد الفلسطينية قبالة غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الفلسطينيين قبالة شاطئ بحر مدينة غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة وقذائفها الصاروخية باتجاه ثلاثة مراكب دخلت لسحب شباكها فى بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وتحديداً على بُعد ميلين بحريين، ما ألحق أضراراً بالمراكب.
وتمنع بحرية الاحتلال الصيادين من الدخول إلى البحر لممارسة مهنة الصيد، وتهاجمهم بإطلاق الرصاص والقذائف، وتفتح خراطيم المياه صوبهم.
ومن ناحية أخرى، أصيب فلسطينى بجروح وصفت بالخطيرة، بعد إصابته بالرصاص الحى فى بطنه، إثر إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلى النار عليه، خلال مواجهات اندلعت فى حى الصلعة بجبل المكبر جنوب القدس، عقب هدم بناية سكنية هناك.
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