شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: إجلاء 26 طفلا روسيا من سوريا وسط قيود مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المكتب الإعلامى لمفوضة الرئيس الروسى لحقوق الأطفال آنا كوزنتسوفا، اليوم الثلاثاء، أن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية أجلت 26 طفلا روسيا من سوريا.

وذكر المكتب الإعلامى - فى بيان وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم - أن الطائرة هبطت بنجاح فى مطار تشكالوفسكى بمنطقة موسكو اليوم، وكانت هذه أول رحلة إجلاء لوزارة الدفاع الروسية بعد توقف وسط قيود مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف البيان أنه بمساعدة مفوضة الرئيس الروسى تمت إعادة 26 طفلا روسيا كانوا فى دور أيتام فى دمشق إلى ديارهم، مضيفا أنه خلال الرحلة كان الأطفال برفقة أطباء وتم تطبيق جميع التوصيات الطبية فى جميع مراحل الإخلاء وسيتم إرسال الأطفال إلى مركز مراقبة فى منطقة موسكو ومن ثم تسليمهم إلى أقاربهم بعد إجراءات الحجر الصحي.