شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العمانية: 83 ألفًا و418 حالة إجمالى الإصابات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الصحة العمانية، أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 83 ألفًا و418 إصابة. وأوضحت الوزارة - فى بيان وفقًا لوكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء - أن الوفيات بلغت 597 حالة وإجمالى عدد المتعافين بلغ 77 ألفًا و977 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 5ر93%.

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