شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: تسجيل 612 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، تسجيل 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و83 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وقالت الكيلة - فى بيان أودرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء -: "إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس"، مشيرة إلى أن نسبة حالات الوفاة بلغت 0.5% من إجمالى الإصابات المسجلة فى فلسطين، فيما بلغت نسبة التعافى 60%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين: تسجيل 612 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.