شكرا لقرائتكم خبر عن قاضي محكمة اغتيال الحريري يؤكد اشتباه غرفة الدرجة الأولى في حزب الله وسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شرح قاضي المحكمة الخاصة باغتيال الحريري، الخلفية السياسية التي أدت إلى اغتيال الحريري، موضحًا أن الأسد والسوريين فرضوا على الحريري مباشرة بالتمديد للحود، وفرضوا عليه إرادتهم السياسية. وقال قاضي المحكمة، إن متابعة تنقلات الحريري تؤكد الترصد وليس الصدفة، كما أبرزت محكمة اغتيال الحريري دور الاتصالات وأهميتها في كشف المتهمين بالعملية، موضحة أن الفترة الفاصلة بين الاتصالين كانت 15 دقيقة. Advertisements وقالت محكمة اغتيال الحريري، إن غرفة الدرجة الأولى تشتبه بمصلحة حزب الله وسوريا بالاغتيال .

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