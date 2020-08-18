شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى يظهر داخل محكمة لاهاى خلال النطق بالحكم فى قضية اغتيال والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق، داخل قاعة المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي للاستماع إلى النطق بحكم المحكمة في جريمة اغتيال والده الرئيس الراحل رفيق الحريري ورفاقه.

ونشر الحساب الرسمي لسعد الحريري على "تويتر"، منذ قليل، صورة ظهر فيها سعد الحريري وهو يجلس في أحد صفوف محكمة لاهاي ويركز في قرارات المحكمة المتعلقة بقضية والده رفيق الحريري.



سعد الحريرى على تويتر

وقبل أسبوعين، قررت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وأعلنت المحكمة تأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري إلى 18 أغسطس الجاري، بسبب الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في العاصمة اللبنانية، وقتل نحو171 شخصا وإصابة نحو 5 آلاف آخرين.



سعد الحريرى فى محكمة لاهاي

ويحاكم في القضية 4 رجال متهمين بتدبير التفجير، الذي أودى في 2005 بحياة رفيق الحريري و21 آخرين.

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والمحكمة الخاصة بلبنان محكمة دولية أسستها الأمم المتحدة ولبنان لمحاكمة المتهمين في التفجير، وفي حوادث قتل سياسية أخرى تمت في البلد في الفترة ذاتها تقريبا. وسيكون الحكم الذي سيصدر بهذه القضية أول أحكامها منذ إنشائها في 2007.

وعلى جانب آخر، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إنه يؤيد إعادة ترشيح زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريرى لتولى رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة.

وأشار برى - فى تصريحات لصحيفة (الأخبار) اللبنانية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء - إلى أن الحريرى هو مرشحه ومرشح كتلته النيابية (كتلة التنمية والتحرير) لرئاسة الحكومة.. مضيفا "ليسم الآخرون مرشحهم.. لا مرشح جديا حتى الآن إلا الحريري".

وأضاف "لم أسمع أن الحريرى طرح شروطا لتولى رئاسة الحكومة الجديدة، بما فى ذلك ما قيل إنه يريد صلاحيات استثنائية. هذا غير صحيح أبدا. إذا كانت هناك ثمة شروط، فهى للبنان فقط، وأولها الإصلاحات، وثانيها الإصلاحات، وثالثها الإصلاحات.. ترشيحى له أعلنت عنه فى اتصالاتى مع كل من جاء عندى من الموفدين الدوليين، وقلته للرئيس ميشال عون".