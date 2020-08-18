شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتى: شفاء 610 حالات مصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 610 حالات من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 69 ألفًا و243 حالة.
وأضاف الصباح - فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء -: "أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".
وكان وزير الصحة الكويتى قد أعلن أمس الاثنين شفاء 498 حالة من مصابى فيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد حتى يوم أمس إلى 68 ألفًا و633 متعافيًا.
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