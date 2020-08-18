شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 7 فلسطينيين من الضفة الغربية، عقب عمليات دهم وتفتيش لمنازلهم. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من مخيمى العزة وعايدة فى بيت لحم، كما تم اعتقال أمين سر حركة "فتح" فى بلدة "تياسير" شرق طوباس، وآخر من بلدة "بورين" فى نابلس، وفلسطينيا من مخيم "عقبة جبر" فى أريحا، بالإضافة إلى اعتقال فلسطينيين من بلدة "زبوبا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.