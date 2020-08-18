شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان اللبنانى: أؤيد ترشيح الحريرى لرئاسة الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري، إنه يؤيد إعادة ترشيح زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريرى لتولى رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة.

وأشار برى - فى تصريحات لصحيفة (الأخبار) اللبنانية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء - إلى أن الحريرى هو مرشحه ومرشح كتلته النيابية (كتلة التنمية والتحرير) لرئاسة الحكومة.. مضيفا "ليسم الآخرون مرشحهم.. لا مرشح جديا حتى الآن إلا الحريري".

وأضاف "لم أسمع أن الحريرى طرح شروطا لتولى رئاسة الحكومة الجديدة، بما فى ذلك ما قيل إنه يريد صلاحيات استثنائية. هذا غير صحيح أبدا. إذا كانت هناك ثمة شروط، فهى للبنان فقط، وأولها الإصلاحات، وثانيها الإصلاحات، وثالثها الإصلاحات.. ترشيحى له أعلنت عنه فى اتصالاتى مع كل من جاء عندى من الموفدين الدوليين، وقلته للرئيس ميشال عون".

Advertisements

وأكد رئيس المجلس النيابى أن الإصلاح ليس مطلبا لبنانيا داخليا فحسب، وإنما هو مطلب دولى أيضا. مضيفا "الإصلاح هو الباب الذى يفتح على صندوق النقد الدولى ودول العالم كلها. أضف أنه موضع وحدة بين اللبنانيين. ليس ثمة لبنانى لا يريد الإصلاح بدءا بالكهرباء، لأنها وراء نصف الدين العام".

وشدد برى على أن لبنان يحتاج إلى حكومة جامعة، لا قيود من أحد على تأليفها، وتكون قادرة على اتخاذ قرارات من سياسيين ومن غير سياسيين (خبراء) وأن تعمل فى الفرصة الأخيرة المعطاة للبنان.

وقال "لا وقت للترف بعد الآن، ويجب الإسراع فى تشكيل الحكومة الجديدة لأننا فقدنا القدرة على تحمل تأخيرها أشهر طويلة كما فى الماضي".