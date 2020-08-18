إحباط محاولة تهريب نحو طن ونصف حشيش بمدينة أكادير بالمغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت سلطات الأمن المغربية بمدينة (أكادير) جنوبى المغرب، عملية لتهريب طن و376 كيلوجراما من مخدر الحشيش، كانت محملة على متن شاحنة وسيارة خفيفة. وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه بناء على معلومات دقيقة تمكنت عناصر الأمن من ضبط شخصين يبلغان من العمر 37 و39 سنة؛ وذلك للاشتباه فى ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط فى التهريب الدولى للمخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بمدخل مدينة (أكادير) فور وصولهما على متن شاحنة وسيارة خفيفة، وبتفتيشيهما تم العثور على 34 حزمة من مخدر الحشيش، وزنت طنا و376 كيلوجراما، وتم التحفظ عليهما لحين انتهاء التحقيقات التى تشرف عليها النيابة العامة المختصة.

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