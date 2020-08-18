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الإمارات تدين الهجوم الإرهابى على فندق وسط مقديشو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الإمارات بشدة حادث التفجير الإرهابى الذى استهدف فندقا فى العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية - فى بيان لها اليوم /الثلاثاء/ أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذى يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالى وذوى الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

 

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