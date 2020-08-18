شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف أرضا زراعية جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أرضا زراعية بمحيط مطار غزة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية وشهود عيان القول، إن طائرات الاحتلال وآلياته العسكرية استهدفت مواقع شمال بيت لاهيا، وأراضى زراعية فى وقت أطلقت فيه بحرية الاحتلال عدة قذائف فى عرض بحر شمال غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات فى صفوف المواطنين الفلسطينيين. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف أرضا زراعية جنوب قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.